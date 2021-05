Già prenotabili i laboratori gratuiti ‘Steam Education’ del FabLab Junior, sostenuti da Fondazione Modena e il Comune di Fiorano Modenese, dedicati a bambini dai 6 ai 14 anni.

Le attività, a grande richiesta, tornano in presenza presso la struttura di Casa Corsini in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. Iscrizione obbligatoria tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it dati i posti limitati.

Ecco il programma di giugno:

Giovedì 3 ore 17.00 – “Oggetti Smart con Micro:bit”. Programma e costruisci oggetti Smart con Micro:bit, il mini computer tascabile! (10-14 anni)

Mercoledì 9 ore 17.00 – “Tower Challenge”. Pensare, manipolare e realizzare concretamente un progetto vuol dire dare vita a pensieri e idee favorendo lo sviluppo di una mente creativa. Attraverso un kit di costruzione pianifica, costruisci e collabora per sviluppare il pensiero computazionale, competenze logiche, problem-solving e cooperazione (6-9 anni).

Martedì 15 ore 17.00 – “Le macchine Assurde”. Laboratorio di costruzioni artistiche ispirato alle macchine inutili dell’artista, designer e scrittore Bruno Munari (10-14 anni).

Mercoledì 23 ore 17.00 – “Inventa storie con Beebot”. Fantasia, creatività e primo approccio alla programmazione con l’utilizzo del Beebot (6-9 anni).

Mercoledì 30 ore 17.00 – “Sfide con Lego WeDo”. Siete pronti per costruire il vostro robot Lego e farlo partecipare a sfide e gare di velocità? (6-9 anni).