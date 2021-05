Il GAME Science Research Center, di cui Unimore è una sede territoriale, organizza giovedì 20 e venerdì 21 maggio, in collaborazione con Game In Lab, l’evento “On and Off the Table. Stato dell’arte del Gioco di Ruolo in Italia, con uno specifico focus sull’educazione e sulle tematiche di inclusione”, due giorni di tavole rotonde ed interventi frontali per presentare ed affrontare esperienze e ricerche specifiche sul gioco di ruolo. L’evento è patrocinato da Lucca Comics & Games e Play – Festival del Gioco.

Le due giornate di appuntamenti realizzate dal GAME Science Research Center si concentreranno in particolare su tutte quelle situazioni in cui il gioco di ruolo si muove al di fuori dei consueti tavoli e a fornire una rappresentazione significativa del settore in Italia.

Il convegno fa parte di un ciclo di eventi patrocinati da Game in Lab in tutto il mondo sul tema del gioco di ruolo, con particolare accento sulle influenze contemporanee o storico-culturali che si riflettono nei GdR e possono dare origine a tradizioni narrative molto diverse. Il quesito a cui si vorrebbe dare risposta è se e quanto il gioco di ruolo possa essere in grado di esprimere le attuali trasformazioni culturali.

Il calendario completo del convegno è consultabile sul sito del GAME Science Research Center https://gamescience.imtlucca.it/RpG2021 .

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del GAME Science Research Center (www.facebook.com/gamescirecenter) e sul canale Youtube del Centro.

Il Game Science Research Center, centro interuniversitario multidisciplinare con sede amministrativa presso la Scuola Alti Studi IMT di Lucca (https://gamescience.imtlucca.it) del quale Unimore fa parte come sezione territoriale (www.gioco.unimore.it/), è il primo centro di ricerca in Italia ad occuparsi del gioco in tutte le sue accezioni, dove la materia ludica non è solo vista come divertimento, ma anche come strumento per fare ricerca.

Per maggiori informazioni: andrea.ligabue@unimore.it