Sono tre i giocatori del Sassuolo inseriti dal ct dell’Italia Roberto Mancini nella lista degli ‘azzurrabili’ in vista di Euro 2021. Oltre alle chiamate, in un certo senso attese, di Domenico Berardi e Manuel Locatelli, già punti fermi della nazionale maggiore, l’allenatore azzurro ha convocato a sorpresa anche Giacomo Raspadori, attaccate classe 2000, 6 gol in stagione.



