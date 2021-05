Saranno le panchine arcobaleno del Parco della Resistenza, recentemente vandalizzate a più riprese con messaggi omofobi e prontamente ripristinate grazie all’impegno dei giovani volontari del Progetto Giovani del Comune di Scandiano, a fare da cornice ad un momento di riflessione, voluto dall’amministrazione comunale di Scandiano per mercoledì 19 maggio alle 18.

Vi parteciperanno, proprio all’interno del parco della Resistenza, adeguatamente distanziati, tanti amici che in questi giorni hanno fatto pervenire al Comune di Scandiano messaggi di solidarietà per l’accaduto.

“Abbiamo voluto questo momento proprio perché noi vogliamo discutere del tema, non far cadere una verità dall’alto – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – ma anche con la consapevolezza che sui diritti di tutti non si arretra di un passo e che certi atti vandalici vanno perseguiti e puniti. Sia il messaggio sia l’atto in sé sono infatti intollerabili ed è nostra intenzione arrivare in fondo alla vicenda”.

Insieme al sindaco Nasciuti, parteciperanno anche il vice sindaco e assessore alla città dei diritti Elisa Davoli, il presidente della commissione pari opportunità e diritti della Regione Emilia Romagna Federico Amico, Fabio Nacchio, attivista e presidente di GayLex, alcuni amministratori provinciali, una rappresentanza di Arcigay e tanti amici.

“L’invito è però allargato a tutti coloro che siano interessati all’argomento – ha aggiunto Elisa Davoli – proprio perché questi episodi dimostrano quanto sia necessario parlare ancora di omofobia e di diritti Lgbt. La strada da fare è molta e abbiamo il dovere, come amministratori di TUTTI, di sviluppare occasioni in cui il dialogo sul tema diventi centrale”.