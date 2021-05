E’ convocata martedì 18 maggio alle 20.30 la nuova seduta del Consiglio Comunale di Formigine. I lavori si apriranno con sei interpellanze su viabilità, ordine pubblico, fiscalità, sicurezza stradale, turismo e lavori pubblici. La parte di delibere sottoporrà al voto quattro testi, fra cui una variazione al bilancio preventivo 21/23 e una al Documento Unico di Programmazione, un permesso di costruire convenzionato in via Sant’Onofrio a Formigine, e un atto di definizione dei criteri relativi alla agevolazione fiscale del cosiddetto “Bonus Facciate”.

Il dibattito proseguirà esaminando nove testi di mozioni e ordini del giorno proposti dai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione. Dopo alcuni mesi di incontri esclusivi in videoconferenza, gli amministratori torneranno ad incontrarsi in presenza nella sala consiliare del Castello di Formigine, adottando protocolli di sicurezza e distanziamento. La seduta non sarà quindi aperta al pubblico in presenza, ma come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.