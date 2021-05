Limidi Soliera via Cavetto Gherardo. È circa l’una di notte quando un’autovettura esce di strada e finisce in un canale colmo d’acqua. Tre occupanti riescono a porsi in salvo sulla riva poi assistiti da 118 e trasportati pronto soccorso. L’auto è completamente immersa nell’acqua.

I Carabinieri non avendo la conferma che non ci sono altre persone nell’abitacolo richiedono supporto ai Vigili del Fuoco. Si avvia immediatamente un’operazione di recupero del veicolo e di perlustrazione del canale con l’ausilio del Sommozzatori del nucleo Vigili del Fuoco Bologna che danno conferma della non presenza di altre persone nell’auto.