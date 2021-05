Mezzi nuovi per chi dedica il proprio tempo libero ad aiutare gli altri. Un’ambulanza e un’autovettura della pubblica assistenza Ema Emilia ambulanze ODV di Casalgrande; due nuovi mezzi che, grazie al contributo di istituzioni, privati e cittadini, ma soprattutto alla dedizione dei volontari, da oggi prendono ufficialmente servizio.

Il presidente nel pomeriggio a Casalgrande, ha inaugurato due nuovi mezzi che andranno a rinnovare la flotta in dotazione alla pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ Casalgrande, un’organizzazione attiva sul territorio da oltre vent’anni e che conta più di 180 volontari.

“Da soli si può andare veloci, ma insieme si va lontano. È una frase che ripeto spesso- sottolinea il Bonaccini– e che anche in questo caso credo esprima bene il valore dello straordinario servizio che da anni i volontari dell’Emilia-Romagna offrono ai loro concittadini, anche rischiando la vita sulle strade e in situazioni difficili, come abbiamo visto in questo anno di pandemia. E di questo vi ringrazio uno ad uno, a nome di tutta la comunità regionale”.

“È infatti grazie alla generosità di tutti i cittadini se da oggi ci sono mezzi e strumenti più moderni e sicuri per portare aiuto e soccorso là dove serve. Il loro contributo, che si è sommato a quello delle istituzioni, ha permesso l’acquisto dei nuovi veicoli in una gara di solidarietà che mostra l’Emilia-Romagna che più ci piace, fatta di tanti piccoli eroi del quotidiano. Perché nella nostra regione nessuno deve essere lasciato solo”.



A Casalgrande, alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi e dei rappresentanti delle istituzioni, il presidente della Regione ha inaugurato due nuovi mezzi che andranno a rinnovare la flotta in dotazione alla pubblica assistenza.

Il primo è l’ambulanza ‘Ema 18’, veicolo di ultima generazione dotato di un sistema a ‘Pressione negativa anti-Covid’, che sarà impiegato per il servizio di emergenza-urgenza coordinato dalla centrale del 118.

Il mezzo è costato 75mila euro ed è stato acquistato con il contributo del Comune, del Gruppo Romani industrie ceramiche Spa e dei cittadini che hanno aderito alla raccolta fondi ‘progetto regalati un’ambulanza’ lanciata a marzo 2020.

E, grazie ad Avis Casalgrande, Pro Loco Casalgrande e Comune, a partire dalla prossima settimana sarà operativo anche Doblò ‘Ema 06’, la nuova autovettura dedicata ai servizi sociali sul territorio della provincia allestita per il trasporto delle persone disabili.