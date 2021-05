Un diciottenne residente nel reggiano è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo via Fossa a Magreta. Secondo le prime informazioni il giovane, a piedi, sarebbe stato investito da un furgone che stava transitando lungo la stessa via. Nonostante i soccorsi immediati per il ragazzo non c’era stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con elisoccorso, la Polizia locale.



