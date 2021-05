Non è sfuggito ai controlli di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Guastalla un giovane, poi identificato in un 20enne di Reggiolo, che si aggirava con fare sospetto a Villarotta di Luzzara. È successo ieri pomeriggio. La pattuglia del NORM di Guastalla, impegnata in un servizio di controllo del territorio nella vicina Luzzara, si è imbattuta nel giovane il quale, alla vista dell’autoradio si è subito mostrato agitato ed insicuro. Inevitabile, quindi, il controllo.

I sospetti degli uomini dell’Arma si sono concretizzati nel momento in cui dallo zainetto che il giovane aveva in spalla è spuntato un primo involucro con dentro oltre 25 grammi di marijuana. Non solo. La successiva perquisizione eseguita dai militari in casa di Reggiolo ha consentito di rinvenire, nella sua camera da letto, un’altra busta con dentro altri 55 grammi dello stesso stupefacente. Concluse tutte le attività, ai Carabinieri di Guastalla non è rimasto altro da fare che sequestrare la droga trovata e procedere alla segnalazione in stato di libertà del giovane, che dovrà ora rispondere della detenzione illecita dinanzi all’Autorità Giudiziari reggiana.