Con i suoi comportamenti un 49enne di Correggio si è guadagnato una denuncia per una lunga serie di violazioni. I fatti risalgono allo scorso aprile quando l’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per più giorni si è recato in un esercizio pubblico di Correggio dove ha preteso con violenza e minaccia che gli venissero somministrate bevande alcoliche, senza poi saldare il conto al barista. Non pago, in evidente stato di ebbrezza, in un’occasione ha reagito ad una pattuglia della Polizia Locale che era intervenuta nell’esercizio pubblico, prendendo a pugni la loro autovettura di servizio e sottraendosi non solo al controllo ma anche alla contestazione delle violazioni della normativa anti covid.

In un’altra occasione, invece, dopo aver estorto nuovamente bevande alcoliche nello stesso bar, si è recato nei pressi di una scuola del paese ove ha arrecato disturbo, turbando le regolari attività scolastiche. Fatti ampiamente dimostrati a conclusione delle indagini avviate, dopo aver ricevuto la denuncia da arte del gestore dell’esercizio, dai Carabinieri della Stazione di Correggio che, ieri, hanno notiziato dell’accaduto la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale ora il 49enne dovrà rispondere, oltre che per estorsione aggravata e continuata e per ubriachezza, anche dei reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, rifiuto di esibire il proprio documento di identità, interruzione di pubblico servizio nonché per la violazione continuata degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale.