Modifica alla circolazione stradale in via Secchia, sabato 15 e domenica 16 maggio, per opere di posa di condotte in acciaio per trasporto gas metano di proprietà di Snam rete gas: lo stabilisce l’ordinanza numero 114 del 13 maggio a firma del comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

In particolare, dalle ore 08,30 alle ore 19 di sabato 15 Maggio e dalle ore 8,30 alle ore 19 di domenica 16 Maggio e comunque fino a fine lavori via Secchia sarà chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere e mezzi di soccorso; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.