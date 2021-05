Questa mattina i carabinieri di Carpi, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà un uomo carpigiano, quarantaquattrenne, residente in città, disoccupato e già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché a seguito di perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un Rolex provento di un furto consumato il 6 maggio scorso in danno di altro carpigiano, a casa del quale l’indagato aveva eseguito dei lavori di manutenzione. Inoltre l’uomo è stato denunciato per avere irregolarmente detenuto nella sua autovettura un pugnale con lama bifilare della lunghezza di centimetri 25.



