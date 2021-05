Nonostante la sua giovane età, aveva già messo in atto un’ingente attività di spaccio che andava oltre il solo comune di Scandiano. Per questo motivo i Carabinieri della locale Tenenza da qualche tempo tenevano sotto controllo i movimenti di un 22enne del luogo. Ieri sera i militari scandianesi lo hanno visto mentre, nei pressi della sua abitazione, trattava con tre giovanissimi poi risultati abitare a Scandiano, Casalgrande e Albinea. Rimasti in osservazione lo hanno notato entrare in casa, da dove è uscito qualche minuto dopo riavvicinandosi ai tre. Inevitabile a questo punto l’intervento che, oltre ad impedire la cessione, ha consentito di rinvenire addosso al 22enne due involucri contenenti una decina di grammi di hashish.

La successiva perquisizione eseguita nella sua abitazione ha permesso di recuperare complessivamente oltre mezzo chilo di marijuana ed altri 35 grammi di hashish, oltre a tutto quanto necessario al confezionamento delle dosi, un telefono cellulare utilizzato per i contatti con i clienti e denaro contante per oltre 500 euro ritenuti essere provento dell’attività di spaccio. Dinanzi a tali evidenze agli uomini dell’Arma non è rimasto altro da fare che accompagnare in caserma il giovane che, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa della direttissima prevista per oggi.