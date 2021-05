Riparte il 17 maggio per durare fino a fine settembre Parchi in movimento, progetto del Comune di Bologna ideato e condiviso con l’Azienda USL di Bologna e in collaborazione con LloydsFarmacia con l’intento di promuovere la cultura del movimento e uno stile di vita attivo, migliorando la qualità della vita e la salute dei cittadini e contrastare i rischi derivanti dalla sedentarietà.

Quest’anno la programmazione è ancora più ricca e sarà curata da ben 21 realtà cittadine, che proporranno ai cittadini, nei 6 parchi coinvolti, un’offerta di più di 100 discipline che vanno dal risveglio muscolare allo yoga, dalla danza del ventre all’hip hop, dal nordic walking al parkour, dal pilates alla zumba, dalla capoeira a molto altro, per tutte le età e tutti i gusti. Tra le tante proposte un’attenzione particolare alle mamme in dolce attesa e alle neomamme con un percorso di avviamento all’attività motoria dedicato ai più piccoli. I bambini e gli adolescenti sono al centro di una programmazione variegata con attività come bici bimbi, frisbee e arti marziali.

Ad arricchire le novità di questa edizione, anche molti appuntamenti di fitness e tonificazione fisica, oltre ad un’offerta mirata per gli anziani.

Inserito nel cartellone estivo Bologna Estate 2021 il progetto, attivo da più di dieci anni, offre attività motoria gratuita sul territorio dei sei Quartieri in sei parchi urbani, e accompagna il ritorno dei cittadini alla pratica dell’attività motoria dopo un difficile anno di emergenza sanitaria, accompagnati da istruttori qualificati, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le attività proposte promuovono il movimento a 360°, offrendo opportunità anche a cittadini in condizione di fragilità che solitamente non svolgono attività fisica per creare l’abitudine a uno stile di vita sano a contatto con la natura. Saranno inoltre occasioni di interazione fra persone di diverse età, provenienze, culture, e favoriranno la costruzione di reti sociali in un ambiente sano e piacevole. I cittadini avranno inoltre la possibilità di conoscere le aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale e di integrare l’esperienza motoria con attività di educazione alla salute e al benessere.

“Bologna Estate è anche movimento e salute – spiega l’assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore – quest’anno abbiamo raddoppiato l’impegno su Parchi in Movimento, che è un progetto sempre più importante per Bologna, soprattutto in un anno come questo. Far ripartire il movimento, il lavoro degli istruttori e la socialità dei cittadini in sicurezza e in un contesto piacevole è il nostro obiettivo, reso possibile dalla risposta dei tanti operatori che si sono messi in gioco con noi e dai nostri partner”.

“I parchi cittadini rappresentano un luogo privilegiato per la salute – afferma Paolo Pandolfi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna – sono i nostri polmoni verdi in città e offrono ampi spazi per fare ogni genere di attività motoria utile a mantenerci in buona salute e di buon umore a tutte le età, in condizioni di sicurezza rispetto alla pandemia. Per chi soffre di malattie croniche o è sovrappeso avere questa possibilità e farne una sana e regolare abitudine è ancora più importante. Parchi in Movimento offre anche il supporto di istruttori qualificati che grazie alla loro competenza possono offrire consigli preziosi per fare movimento nel modo giusto.”

“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership per ‘Parchi in Movimento’ anche per l’edizione 2021. Metteremo a disposizione della cittadinanza – insieme a Comune di Bologna e l’Azienda USL – un fitto programma di attività motorie, totalmente gratuite, per contrastare i rischi della sedentarietà, a contatto con la natura, in sicurezza e con la guida di istruttori esperti – è il commento di Arianna Furia, Direttore Vendite Retail del Gruppo ADMENTA Italia – LloydsFarmacia – Prevenzione e promozione di stili di vita sani rappresentano valori che da sempre vediamo come prioritari, che sono al centro del nostro impegno e delle nostre attività per i cittadini e il territorio, giorno per giorno, non solo in farmacia. Oggi più che mai, con il protrarsi della pandemia e di tutte le difficoltà conseguenti per la vita dei singoli e della comunità, poter partecipare gratuitamente a sane attività fisiche nel verde è un’opportunità preziosa, per volersi bene e avere cura di sé. Anche l’edizione 2021 propone il movimento per tutte le fasce d’età, a partire dai bambini per arrivare agli ‘over’. Con Parchi in Movimento vanno in scena quindi, concretamente, salute e prevenzione, negli amati parchi cittadini di Bologna. Si tratta di occasioni e di messaggi – come sempre e più di sempre – decisivi per poter ricominciare a guardare nuovamente con fiducia e con partecipazione al futuro condiviso”.

LloydsFarmacia dedica anche quest’anno, a tutti gli iscritti a Parchi in Movimento 2021, un kit ’Salute&Benessere’: tutti i partecipanti alle attività riceveranno un coupon con il quale potranno ritirare gratuitamente il kit in sedici LloydsFarmacie nel territorio bolognese (elenco completo: https://www.lloydsfarmacia.it/parchi-in-movimento)

Le iscrizioni avvengono via mail o telefono contattando i singoli organizzatori ai recapiti indicati sul sito web bolognaestate.it, oppure direttamente in loco solo in caso di posti ancora disponibili.

Su www.bolognaestate.it il programma completo (luoghi, orari e discipline).

Ecco tutti i parchi interessati e le realtà che propongono le attività:

Parco Nicholas Green (Quartiere Borgo Panigale – Reno)

Sempre Avanti – Capoeira Emilia Romagna – Budokan – Record Team

Sempre Avanti – Capoeira Emilia Romagna – Budokan – Record Team Parco di Villa Angeletti (Quartiere Navile)

Enecta – Universal Sport – Capoeira Emilia Romagna – In lak’ech – Dojo Equipe – Endas

Enecta – Universal Sport – Capoeira Emilia Romagna – In lak’ech – Dojo Equipe – Endas Giardino del Velodromo (Quartiere Porto-Saragozza)

Capoeira angola palmares – Asd Leaf – Endas

Capoeira angola palmares – Asd Leaf – Endas Parco San Donnino (Quartiere San Donato-San Vitale)

Aics- Centro sociale Nello Frassinetti – Polisportiva Pontevecchio – Capoeira Emilia Romagna

Aics- Centro sociale Nello Frassinetti – Polisportiva Pontevecchio – Capoeira Emilia Romagna Parco dei Cedri-Lungosavena (Quartiere Savena)

Olitango – M’over Walking – Enecta Free Fitness – Capoeira Emilia Romagna – Polisportiva Pontevecchio – Palestre Stay Up

Olitango – M’over Walking – Enecta Free Fitness – Capoeira Emilia Romagna – Polisportiva Pontevecchio – Palestre Stay Up Giardino Lunetta Gamberini (Quartiere Santo Stefano)

Around the Wod – Asd Olitango – Capoeira Emilia Romagna – Palestre Stayup – Fondazione per lo Sport Silvia Parente