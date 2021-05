Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Monselice, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio.

Confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Monselice, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Boara.

Si ricorda che l’entrata della stazione di Monselice verso Milano è chiusa fino alle 20:00 del 30 maggio, per consentire lavori del ponte sul canale Bagnarolo, al km 90+800.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Rovigo sud Villamarzana, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Occhiobello o di Rovigo.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato.

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sul Ramo Verde, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 Via Emilia e lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”;

-sulla Tangenziale di Bologna, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 maggio, sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 4 “Triumvirato”.

Per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia situato al km 5+200 della A14 Bologna-Taranto:

-dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 maggio, sarà chiuso, sul Ramo Verde, il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 Via Emilia e l’allacciamento con la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, saranno chiusi anche gli svincoli che dalla SS9 Via Emilia immettono sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna e sarà chiuso anche lo svincolo San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Emilio Lepido e Viale Alcide De Gasperi e di rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”.