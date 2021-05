Medicina dello Sport e Prevenzione Cardiovascolare, oltre alla sede di Reggio Emilia sono regolarmente aperti tutti gli ambulatori periferici: Guastalla, Correggio, Puianello, Castelnovo né Monti, con le consuete modalità d’accesso attraverso i Servizi CUP, CupTel e Fascicolo Sanitario Elettronico e le informative fornite alle Società Sportive; a oggi rimane sospesa solo l’attività per i maggiorenni.

Nel corso del 2020 a seguito della pandemia da SARS-CoV 2, la struttura di Medicina dello Sport e Prevenzione Cardiovascolare ha dovuto rimodulare la propria attività clinica. A parte tre mesi durante il primo lockdown, l’Unità Operativa è sempre rimasta in attività riuscendo comunque a fornire il 50% delle prestazioni rispetto al 2019. Le prestazioni sono complete di tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa – visita medica, ECG ed ECG da sforzo, esame spirometrico, esame urine – e sono svolte rispettando i canoni di sicurezza.

È attiva anche la visita medica per l’attestazione “Return to Play”, così come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, quale forma di tutela aggiuntiva della salute degli atleti non professionisti che abbiano contratto il Covid 19. Di queste prestazioni ne sono già state erogate 120. Per accedere va inviata una richiesta a info.medicinasport@ausl.re.it con specificato nome e cognome, data di nascita, data dell’ultima visita d’idoneità sportiva agonistica e certificato di fine isolamento, oppure telefonare in Segretaria 0522 335734 dalle ore 10 alle ore 12. Gli stessi recapiti sono utilizzabili per avere informazioni.