Questo pomeriggio intorno alle 17:30, il conducente di una vettura con a bordo tre giovani di Campogalliano, mentre percorreva la strada che porta a Passo del Lupo nel comune di Sestola, giunto all’altezza dell’incrocio con via Lago della Ninfa, per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto che, dopo aver sbandato, è precipitata nella scarpata sottostante. Attivati i soccorsi il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza di Fanano, quella di Sestola, la squadra del CNSAS stazione Monte Cimone e l’elicottero di Pavullo. Estratti dal veicolo i tre occupanti – due ragazze entrambe 24enni e un ragazzo di 26, sono stati portati

all’ospedale di Baggiovara, uno in elicottero e due con le ambulanze intervenute, in codice di media gravità.



