“La vaccinazione degli addetti del turismo in tempo per la stagione estiva potrebbe rappresentare un’ottima leva di marketing per il nostro turismo. Ne trarrebbe beneficio non solo tutta la costa, ma anche l’Appennino e le città d’arte”. Gabriella Gibertini, presidente Assoturismo Confesercenti Modena commenta così l’annuncio del Presidente della Regione Emilia-Romagna sulla valutazione, che sta facendo la Regione stessa, di dare la precedenza nella vaccinazione agli addetti della filiera turistica una volta terminate le fasce target individuate dalle linee guida nazionali.

Precisa Gabriella Gibertini, reduce da una riunione della giunta regionale Confesercenti in videoconferenza per esaminare la situazione del settore in vista dell’imminente stagione estiva: “Questo potrebbe essere speso sui mercati internazionali come un valore aggiunto per il nostro settore, come una destinazione in grado di offrire ai turisti la possibilità di una vacanza in condizioni di piena tutela della salute. È una richiesta, quella di prevedere la priorità nelle vaccinazioni, per gli addetti del turismo che Assohotel Nazionale ha chiesto anche al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ed al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ma in assenza di una presa di posizione nazionale sarebbe molto importante se una tale decisione venisse assunta a livello dell’Emilia-Romagna”.