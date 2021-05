Inizieranno oggi e proseguiranno presumibilmente fino al prossimo 10 luglio i lavori per la posa di una nuova condotta idrica lungo via Collegio Vecchio e via Santa Lucia: un cantiere suddiviso in sette fasi regolamentate, per circolazione e sosta, dall’ordinanza n°108 del 6 maggio a firma del Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Stefano Faso.

1°Fase di lavoro in via Collegio Vecchio corsia di immissione dalla sotto strada in Via Circonvallazione Nord-Est: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere; obbligo di dritto e svolta a destra dalla sotto strada all’intersezione con via Collegio Vecchio; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

2°Fase di lavoro in via Collegio Vecchio corsia di immissione dalla sotto strada nel sottopasso di Via Archimede: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta a sinistra e svolta a destra dalla sotto strada all’intersezione con via Collegio Vecchio; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

3°Fase di lavoro in via Collegio Vecchio tratto compreso tra via Archimede e via San Benedetto/via Madre Teresa: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta a sinistra e dritto dalla sotto strada all’intersezione con via Collegio vecchio; obbligo di svolta a destra e dritto da via San Benedetto all’intersezione con via Collegio Vecchio; obbligo di svolta a sinistra e dritto da via Madre Teresa all’intersezione con via Collegio Vecchio; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

4°Fase di lavoro in via Collegio Vecchio tratto compreso tra via San Benedetto/via Madre Teresa e via San Zeno: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta a sinistra e dritto da via San Benedetto all’intersezione con via Collegio Vecchio; obbligo di svolta a destra e dritto da via Madre Teresa all’intersezione con via Collegio Vecchio; obbligo di svolta a destra da via San Zeno all’intersezione con via Collegio Vecchio; obbligo di svolta a sinistra da via Collegio Vecchio all’intersezione con via San Zeno; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.

5°Fase di lavoro in Via Collegio Vecchio tratto compreso tra via San Biagio e via Santa Lucia: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere e residenti; obbligo di svolta a destra da via Collegio Vecchio all’intersezione con via San Biagio; obbligo di svolta a sinistra da via San Biagio all’intersezione con via Collegio Vecchio; obbligo dritto in via Santa Lucia in entrambi i sensi di marcia all’intersezione con via Collegio Vecchio; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

6°Fase di lavoro in via Santa Lucia tratto compreso tra via Collegio Vecchio e via San Pio X: tratto di strada chiuso al traffico eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta a destra da Santa Lucia all’intersezione con via Collegio Vecchio; obbligo di svolta a sinistra da via Collegio Vecchio all’intersezione con via San Biagio eccetto residenti; obbligo dritto in via San Pio X in entrambi i sensi di marcia all’intersezione con via Santa Lucia; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.

7°Fase di lavoro in via San Pio X all’intersezione con via Santa Lucia: restringimento di carreggiata con senso unico alternato con movieri o semafori; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale.