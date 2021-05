Domenica prossima, 9 maggio, si celebra la Festa dell’Europa, che quest’anno segna il 71°anniversario della dichiarazione di Schuman. Come in passato, il Comune di Guastalla aderisce alla ricorrenza organizzando un pomeriggio di appuntamenti virtuali che si possono seguire sui canali social istituzionali, Facebook e Youtube.

Il programma prevede, alle ore 15:00, l’intervento di apertura dell’assessore Chiara Lanzoni, cui seguirà l’incontro con Carla Rey, segretario generale di Aiccre – Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, sul tema “Comuni in Europa”. “Scommettiamo sui giovani e sull’Europa” è il titolo dell’intervista a Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e già Europarlamentare.

Dalle ore 16:30 si susseguiranno una serie di video e iniziative online proposte da vari soggetti e associazioni. “Europa in un quiz” per misurare la propria conoscenza sull’istituzione europea; “L’Europa in vetrina”: percorso tematico a cura della Biblioteca Comunale con una ricchissima biblio-sitografia per conoscere da vicino e approfondire il tema Europa; “People Have The Power – Patti Smith” a cura della Scuola di Musica di Guastalla; “L’Europa che vorrei visitare”, a cura dei ragazzi del SAP; “Appunti di Viaggio – Agora Coaching Project” a cura di Progetto Danza e MMContemporary Dance Company; “Guastalla: una storia europea” a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla; “L’Europa e il Valzer” a cura di Atelier Scuola di Danza; “Emilia Galotti. Un dramma di respiro europeo” a cura di Ars21 e Ufficio Cultura; “Inno d’Italia di Mameli e Inno alla gioia di Beethoven” a cura del Corpo Filarmonico G. Bonafini.

Chiuderà questa “maratona europea” il messaggio di chiusura del Sindaco Camilla Verona.

Per chi volesse approfondire l’argomento Europa, questa è la BIBLIOSITOGRAFIA proposta dalla Biblioteca Comunale di Guastalla:

Lorenzo Tomasin, Europa romanza: sette storie linguistiche, Einaudi 2021

Lina Bolzoni, Una meravigliosa solitudine: l’arte di leggere nell’Europa moderna, Einaudi 2019

Peter Gatrell, L’inquietudine dell’Europa: come la migrazione ha rimodellato un continente, Einaudi 2020

Lorenzo Pecchi – Gustavo Piga – Andrea Truppo, Difendere l’Europa, Chiarelettere 2017

Philippe Daverio, La mia Europa a piccoli passi, Rizzoli 2019

Alessandro Volpi, Perchè non possiamo fare a meno dell’Europa, Altreconomia 2019

Emilio Gentile, Ascesa e declino dell’Europa nel mondo 1898-1918, Garzanti 2018

Federico Fubini, Per amor proprio: perché l’Italia deve smettere di odiare l’Europa (e di vergognarsi di sé stessa), Longanesi 2019

Paolo Grillo, Le porte del mondo: l’Europa e la globalizzazione medievale, Mondadori 2019

Paolo Rumiz, Il filo infinito, Feltrinelli 2019

Paolo Rumiz, Trans Europa Express, Feltrinelli 2012

Kapka Kassabova, Confine: viaggio al termine dell’Europa, EDT 2019

Joseph Stiglitz, L’euro, Einaudi 2017

Francesco Bilancia, L’Europa, Laterza 2005

Valerio Castronovo, L’avventura dell’unità europea: una sfida con la storia e il futuro, Einaudi 2004

Luigi Zingales, Europa o no, Rizzoli 2014

Anthony Giddens, L’Europa nell’età globale, Laterza 2007

Gisela Book, Le donne nella storia europea, Laterza 2001

Renato De Fusco, Mille anni d’architettura in Europa, Laterza 2007

Jack Goody, La famiglia nella storia europea, Laterza 2000

Tony Judt, Dopoguerra: come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Mondadori 2007

Ehrenfried Kluckert, Giardini d’Europa: dall’antichità ad oggi, Konemann 2000

Jacques Le Goff, L’Europa raccontata ai ragazzi, Laterza 2005

Jacques Le Goff, L’Europa raccontata da Jacques Le Goff, laterza 2008

Christian de Poorter, Atlante dell’architettura contemporanea in Europa, Mondadori 2008

Ulrich Grossmann, Castelli medievali d’Europa, Jaca Book, 2005

Bernhard Schutz, L’Europa delle cattedrali, Jaca Book 2005

EUROPA ONLINE

La Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950

https://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_Schuman_del_9_maggio_1950

Immagini dall’Europa

Walter Benjamin, Immagini di città, Einaudi 2007

Europeana

http://www.europeana.eu/portal/

Lavorare in Europa

EURES, Il Portale Europeo Della Mobilità Professionale

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Studiare in Europa

Università, La tua Europa

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_it.htm

Viaggiare in Europa

Oltre alle moltissime guide turistiche e i libri di viaggio

La rivista Bell’Europa, Mondadori

https://www.interrail.eu/it

Viaggi e libertà

SITO UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

https://europa.eu/european-union/index_it

IN AGENDA: DOMENICA 9 MAGGIO 2021 DALLE ORE 15

#EuropeDay

#GuastallaInEuropa

ONLINE SUI CANALI SOCIAL FACEBOOK E YOUTUBE DEL COMUNE DI GUASTALLA

www.facebook.com/ComuneGuastalla

www.youtube.com/channel/UCbW_YyZ5U4nC0i6R6u74eHA