PC fissi e portatili di marche prestigiose oltre a diverso altro materiale informatico. E’ quanto due minori fermati questa notte dai Carabinieri di Reggio Emilia hanno tentato di rubare dal garage di un condominio in città. La segnalazione di un cittadino, insospettitosi dagli strani rumori che giungevano dall’interrato, è giunta al 112 attorno alle due. La Centrale Operativa dei Carabinieri ha quindi inviato sul luogo segnalato due pattuglie del Nucleo Radiomobile che, una volta arrivate, hanno notato un ragazzino fermo dinanzi ad un garage aperto con diverso materiale informatico ancora imballato. Vano il tentativo del giovane di fuggire alla vista dei Carabinieri.

All’interno del garage, inoltre, i Carabinieri hanno trovato anche un coetaneo del ragazzino che, nel tentativo di sfuggire ai controlli, si era nascosto dietro alcuni scatoloni. Impossibile, a questo punto, per i due minori negare le loro responsabilità. Attesa la flagranza del reato, quindi, i due sono stati subito accompagnati in caserma per le formalità di rito. Adolescenti, entrambi reggiani, sono stati pertanto dichiarati in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e subito dopo, così come disposto dalla magistratura, riaffidati ai genitori esercenti la patri potestà. L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario.