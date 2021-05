Per opere di completamento urbano, è prevista la chiusura stradale di via Copernico – altezza con via Statale Ovest – con i veicoli diretti e in uscita da via Vasco de Gama e via Copernico che entreranno ed usciranno da via Diaz. Inoltre è stabilito l’obbligo di svolta a destra in via Diaz, altezza via Statale Ovest.-

È istituita poi la chiusura stradale in via Statale Ovest al confine con il Comune di Sassuolo, salvo il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei veicoli diretti alle attività commerciali.

Tale ordinanza avrà effetto dalle ore 7.00 del 6 maggio fino alle ore 22.00 del 31 ottobre 2021. I divieti saranno evidenziati al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.