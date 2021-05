Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Spilamberto, inizia oggi, mercoledì 5 maggio, un intervento sulla rete idrica per la sostituzione di un gruppo di valvole posto in Viale Rimembranze, all’intersezione con via Roncati.

I lavori, che termineranno lunedì 10 maggio, prevedono nella giornata di domani, giovedì 6 maggio, temporanee interruzioni del servizio ad alcune utenze della zona, in particolare ai residenti nelle vie: Paradosso, Roncati, Fabriani, Machella, Caduti per la Libertà, Zanichelli, viale Rimembranze e corso Umberto I.

Tutte le utenze interessate sono state avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

Per tutta la durata del cantiere, nella zona, la viabilità subirà modifiche e sarà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e obbligo di svolta a destra per chi esce da via Roncati.