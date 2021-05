Fervono i preparativi per la giornata dell’8 Maggio, in cui si celebra la “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa” in tutto il mondo, proprio nell’anniversario della nascita del suo fondatore e premio Nobel per la pace J.Henry Dunant.

Nella giornata del 3 maggio sono infatti state consegnate da gruppi organizzati di volontari, ai Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano, Modena, Nonantola, San Cesario, Savignano, Spilamberto, Ravarino, Vignola, Zocca ed infine alla Provincia di Modena; le bandiere raffiguranti l’emblema di protezione della Croce Rossa.

L’emblema che come tale non è il “logo” di un’associazione ma ritrova il suo significato istituzionale nelle Convenzioni di Ginevra e da oltre 150 anni assicura protezione alle vittime della guerra, della fame, della violenza in generale.

Consegnare l’emblema delle Convenzioni di Ginevra ai Sindaci dei 16 Comuni che hanno aderito all’iniziativa e lo esporranno per circa una settimana simboleggia per tutti noi il rispetto da parte della collettività del bisogno di protezione universale.

Non si tratta solo di una bandiera ma di un vero e proprio messaggio di tutela e rispetto del significato di “protezione” condiviso.

“Vederlo sventolare nelle nostre comunità – sottolinea il Presidente del Comitato di Modena Carlo Meschiari – per noi donne e uomini di Croce Rossa, vuole essere il rinnovo di una responsabilità e di una promessa nei confronti dei vulnerabili”.