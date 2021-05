Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12:30 sulla ex SP 114 a San Maurizio, nel tratto denominato via Ferdinando Bocconi che collega la strada statale 9 via Emilia alla Tangenziale. Il giovane viaggiava alla guida di un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente con un mezzo pesante; il conducente di quest’ultimo è rimasto illeso.

La ex SP 114 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, come pure lo svincolo nr. 1 della strada statale 722. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118, le squadre Anas i Vigili del Fuoco le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.