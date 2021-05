L’atteggiamento circospetto tenuto dal giovane è stato l’elemento all’origine dell’attività di osservazione dell’addetto al supermercato. All’uscita il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri della stazione di via Adua, nel frattempo allertati dal responsabile del supermercato, che hanno trovato le prove della sua responsabilità. Come peraltro notato dall’addetto al supermercato, l’uomo sotto i vestiti indossati risultava occultare confezioni di cosmetici e profumi per un controvalore di una settantina di euro. Per questo motivo, con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano un 24enne abitante in città.

Ieri una pattuglia della stazione di via Adua su richiesta del responsabile, interveniva presso il supermercato Eurospar di viale Regina Margherita in quanto si stava apprestando ad uscire un uomo che era stato notato infilare sotto i vestiti indossati alcune confezioni di cosmetici e profumi. I militari giunti sul posto e identificato il sospetto in avevano modo di appurare che lo stesso sotto i vestiti occultava effettivamente la merce trafugata nel supermercato. Gli accertamenti consentivano di appurare che il 24enne, entrato poco prima come un normale cliente, era stato tenuto d’occhio da un addetto al negozio insospettito per l’atteggiamento circospetto del giovane. Sospetti fondati come poi accertato dai carabinieri che provvedevano a restituire cosmetici e profumi trafugati al supermercato, mentre il 24enne condotto in caserma veniva denunciato per furto.