Domani, martedì 4 maggio ore 18, in streaming su www.bolognafestival.it, a segnare l’importante traguardo delle 40 edizioni di Bologna Festival, presentazione del libro Quarant’anni di Grandi Interpreti. Un percorso attraverso programmi, artisti ospiti e fatti della vita culturale cittadina minuziosamente ricostruito da Nicola Pirrone, a partire proprio da quel 4 maggio 1982, alla Sala Europa del Palazzo della Cultura e dei Congressi.

Dialoga con l’autore la giornalista Leonetta Bentivoglio; partecipano all’incontro Federico Stame (Presidente di Bologna Festival) e Maddalena da Lisca ( Sovrintendente di Bologna Festival).

L’incontro rimane disponibile sul canale youtube di Bologna Festival e verrà trasmesso su TRC Bologna (Canale digitale 15) venerdì 7 maggio ore 22.30 e sabato 8 maggio ore 13.20.

«Sfogliare questo libro, frutto di una scrupolosa ricerca che ha consentito all’autore di raccogliere e commentare la documentazione dei concerti di Bologna Festival dal suo nascere ad oggi, significa attraversare la storia del concertismo internazionale a cavallo tra il secolo scorso e quello che stiamo vivendo. Nicola Pirrone, a cui va la mia riconoscenza per il tempo e l’impegno che ha dedicato allo studio dei nostri archivi e delle altre fonti che hanno trattato delle vicende di Bologna Festival ha corredato il volume con commenti e annotazioni sul contesto sociale nel quale di anno in anno si inserivano le nostre stagioni: un’interessante carrellata degli avvenimenti più significativi della storia recente di Bologna. Sono poi riportate nel libro numerose recensioni – un tempo regolarmente presenti nelle pagine degli spettacoli anche per i concerti – fonte di una gustosa rilettura che ci rinfresca la memoria su alcune belle serate del nostro passato».

dall’introduzione di Maddalena da Lisca (Sovrintendente di Bologna Festival)

QUARANT’ANNI SUONATI

Martedì 4 maggio ore 18 online in streaming sul sito www.bolognafestival e sul canale YouTube

Nicola Pirrone. Liutaio per passione, Nicola Pirrone è giornalista, editor e regista televisivo. Dal 1986 collabora con l’Agenzia ANSA come cronista teatrale dall’Emilia-Romagna. Ha collaborato con Rai, Mediaset, Sky, La7 e con numerose emittenti televisive estere. Tra i programmi a carattere musicale realizzati per la Rai si ricordano Le magnifiche sei, le sinfonie di Čajkovskij dirette da Vladimir Delman; l’opera di Jules Massenet Werther interpretata da Andrea Bocelli con la regia di Liliana Cavani; i mediometraggi Il mistero di Rossini e Il segreto di Mozart diretti da Leoncarlo Settimelli. Ha inoltre realizzato le regie televisive del concerto della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti al Teatro Comunale di Bologna in occasione di “Bologna 2000, capitale europea della cultura” e della pièce teatrale Sguardo sul ventennio: operetta italiana di Mario Missiroli. È autore di Cronache musicali del Teatro Comunale di Bologna (Pendragon 2014) e di Vladimir Delman… con il cuore in gola (Pendragon 2017).