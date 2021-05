In occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale prevista il prossimo 6 maggio sarà promossa l’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un’opportunità per sviluppare un’importante campagna di sensibilizzazione promossa dall’ACI con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con le Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale e gli Automobile Club Provinciali aderenti al progetto tra cui Aci Reggio.

La campagna di sensibilizzazione si concluderà in concomitanza con la “Settimana mondiale della sicurezza stradale” indetta dall’ONU (17-23 maggio) e rappresenta un’occasione per diffondere importanti informazioni legate alla strada e alla sua sicurezza. Un’esperienza che permetterà ai bambini di rappresentare la loro idea di “strada sicura” attraverso disegni ed immagini da colorare.

I bambini presenteranno i loro disegni nei quali potranno rappresentare la loro idea di “strada sicura” a seguito di una dinamica di classe nella quale l’insegnante suggerirà momenti di riflessione.

Il video nazionale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ACI il prossimo 1 giugno unitamente ad un elenco delle Scuole Primarie che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione.