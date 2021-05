E’ la Mercedes di Valtteri Bottas a conquistare la pole position del Gp del Portogallo. Il finlandese ha chiuso le qualifiche davanti al compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton. Terzo e quarto tempo per le Red Bull di Verstappen e Perez.

Carlos Sainz e Charles Leclerc prenderanno il via rispettivamente dalla terza e dalla quarta fila nel Gran Premio del Portogallo che prenderà il via domani alle ore 15 locali (16 CET) all’Autódromo Internacional do Algarve.

Q3. Come solo i due team più veloci, la Scuderia Ferrari Mission Winnow è riuscita a portare entrambi i suoi piloti all’ultima fase della qualifica, cui Charles è riuscito ad accedere con uno straordinario giro con gomme Medium che gli permetterà di prendere il via con questa mescola in gara. Nei minuti decisivi sia Carlos che Leclerc hanno avuto a disposizione due tentativi con pneumatici Soft. Sainz ha fermato il cronometro con il quinto tempo, a 1’19”039, mentre il suo compagno di squadra si è dovuto accontentare dall’1’19”306 ottenuto nel primo giro lanciato dal momento che ha commesso un piccolo errore nel secondo. Il monegasco prenderà dunque il via dall’ottava posizione.