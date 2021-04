Il mese di aprile dell’Emil Gas Scandiano si chiude con la trasferta bolognese sul campo della prima della classe. Alle 21 (di venerdì 30/4) i bianco-blu viaggiano alla volta di Zola Predosa per la sfida alla Preven Meccanica, ancora imbattuta al vertice del girone A: i padroni di casa, nell’ultimo turno, hanno sbancato senza difficoltà Correggio, confermando tutto il loro valore.

Per la squadra di Baroni, invece, l’obiettivo è resettare dopo il kappao casalingo subito per mano dell’Atletico Basket, cercando di render difficile la vita agli avversari come nel match d’andata, quando Zola sbancò il PalaRegnani con un sofferto 66-62. Dirigono l’incontro De Palo e Bravo di Ferrara, nelle fila bolognesi menzione d’obbligo per l’ala Almeoni (13 punti di media) e gli esterni Degregori (11,6) e Folli (10,4).

Sabato 1 maggio, poi, scatta la seconda fase per la Serie B femminile. Dopo aver chiuso la prima parte in crescendo, con le vittorie contro Tigers Basket Academy e Puianello, Fedolfi e compagne vanno a caccia di conferme alle 18 a Cavezzo, contro un avversario che ha primeggiato nel girone B con un ruolino di 5 vittorie ed una sola sconfitta, che valgono alle modenesi il primo posto insieme al Progresso. Cavezzo, peraltro, può annoverare tra le sue fila il capocannoniere del suo raggruppamento, la 28enne Calzolari (14,3 punti), che divide il ruolo di principale opzione offensiva con Siligardi (9).