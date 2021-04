Dopo un anno di sospensione delle attività agonistiche dovute alla pandemia si è tornati a calcare le pedane schermistiche con la Prima Prova Regionale Under 14 disputatasi il 24 e 25 aprile a Bologna.

Prima atleta sassolese a gareggiare è Alice Franchini, classe 2010, che nella giornata di sabato conquista un meritato terzo posto nella categoria Bambine. L’atleta, alla sua prima competizione agonistica, sfoggia la giusta determinazione per poter conquistare il podio.

Bene anche Rino Nocera, classe 2009, che sfiora il podio piazzandosi poi quinto tra la categoria dei Giovanissimi.

Domenica, è il turno delle categorie Ragazze e Allieve dove al secondo posto si classifica Caterina Negletti (2008) seguita dall’altra atleta sassolese Elettra Corradini (2007).

Gli atleti sono stati supportati dai Maestri Luciana Galano e Gabriele Macchitelli, che hanno dichiarato che la grande emozione per la ripresa delle gare e l’ansia per il protocollo di sicurezza siano stati avvertiti un po’ da tutti, atleti e maestri, la cui ultima gara risaliva a gennaio 2020. Nonostante tutto si sono comunque visti i miglioramenti da un punto di vista atletico e mentale dei propri atleti, che in questo anno particolare hanno sempre lavorato con costanza e determinazione.