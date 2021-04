Continuano i lavori legati alla prima edizione del Concorso di Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Amici di Don Carlo.

Il tema attorno al quale è stato costruito l’intero progetto è stato “Chiamami per nome”, titolo che riprende l’atteggiamento di cura e attenzione alla persona caro a Don Carlo.

La giuria è attualmente impegnata nella lettura e valutazione degli elaborati pervenuti per entrambe le sezioni del concorso. In questa fase, parteciperanno come giurati i poeti Roberto Alperoli, Marco Bini e Stefano Serri; Francesco Tosi, Silvia Razzoli e Vincenza Capolino, come docenti e membri dell’Associazione promotrice; la Vicesindaco Camilla Nizzoli.

Sono circa 50 le poesie in gara per la Sezione Adulti, provenienti da tutta Italia.

Grazie alla collaborazione con gli insegnanti, per la Sezione Ragazzi sono state coinvolte 14 classi appartenenti a diversi istituti superiori sassolesi di primo e secondo grado. I ragazzi che hanno aderito al progetto hanno incontrato alcuni giovani poeti locali per scoprire e sperimentare il linguaggio poetico, e hanno prodotto complessivamente ben 210 elaborati.

La premiazione per la Sezione Adulti si terrà il 23 maggio, nell’ambito dell’iniziativa “Parole in Città”.

A breve verranno comunicate le date e le modalità di svolgimento della premiazione per la Sezione Ragazzi.