I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato un 18enne tunisino e un 24enne albanese per furto con destrezza. E’ successo durante un’indagine che i militari avevano avviato per scoprire gli autori che avevano derubato una signora italiana di 85 anni alla Coop di via Roma.

Accortasi che due persone le avevano sottratto la borsa dal carrello mentre era nel parcheggio del supermercato, la vittima si era rivolta ai Carabinieri sporgendo denuncia contro ignoti. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini riprese dalla videosorveglianza esterna, i militari sono riusciti a identificare i due malviventi nel 18enne tunisino, incensurato e nel 24 albanese, con precedenti di polizia.