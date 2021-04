Un’iniziativa spontanea, ma sentita, quella che ha visto i giovani della lista civica “SiAmo Bagnolo” e del Pd bagnolese recarsi lo scorso 25 aprile sui cippi del territorio che ricordano i partigiani uccisi deponendo un fiore rosso in loro memoria e in memoria di tutti i partigiani bagnolesi morti per la libertà e ricordati in cippi situati in altre zone della provincia.

“Abbiamo aderito all’appello dell’Anpi nazionale di deporre un fiore di colore rosso ai piedi o accanto ai monumenti e ai cippi che riportano i nomi di chi ha combattuto e dato la vita per la nostra libertà – spiegano i giovani protagonisti del gesto – Ci è sembrato un modo doveroso di ricordarli nel momento in cui qualcuno cerca di dimenticare o di negare che il fascismo fu una dittatura sanguinaria”.