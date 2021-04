Ci saranno anche i Carabinieri delle 39 stazioni dislocate tra Reggio Emilia e provincia come nuovi alleati nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Grazie all’iniziativa partita dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna di Bologna e fortemente voluta dal Generale di Brigata Davide Angrisani, i cittadini che abbiano più di 70 anni per accedere alla prenotazione online del vaccino potranno contare sui Carabinieri.

A partire da venerdì scorso, infatti, grazie a uno specifico accordo con la Regione Emilia-Romagna, i Carabinieri delle tenenze e stazioni del territorio regionale, da Piacenza a Rimini, contribuiranno fattivamente alla campagna vaccinale in corso, venendo in aiuto della popolazione anziana in difficoltà, per mancanza di strumenti informatici o minor dimestichezza con le nuove tecnologie. Anche a Reggio e provincia per fissare luogo e data della vaccinazione anti-Covid, gli ultrasettantenni bisognosi di aiuto potranno recarsi presso la più vicina caserma dell’Arma per essere assistiti nella prenotazione per via telematica; nei casi, poi, di effettivo impedimento a spostarsi, verrà invece attivato un servizio a domicilio per la compilazione e trasmissione del modulo, che i militari invieranno telematicamente all’Azienda Usl di Reggio Emilia.

In tutta la regione sono complessivamente 345 i presidi sul territorio, che il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha messo a disposizione della comunità regionale, proponendosi di aiutare concretamente le fasce più deboli della popolazione e affiancare la Regione nella campagna vaccinale.