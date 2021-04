Il Comune di Castelnovo Monti sta per attivare un interessante e importante percorso di formazione, incentrato sullo sviluppo dell’attrattività turistica e culturale del territorio, in particolare per comprenderne pienamente gli aspetti storico-archeologici, geologici e naturalistici. L’iniziativa è collegata in particolare al nascente parco archeologico di Campo Pianelli, alle pendici della Pietra, ma non solo. Il percorso di formazione è rivolto a 10 persone con età compresa tra i 18 e 25 anni, residenti nel territorio dell’Unione Montana, e nell’assegnazione dei posti avranno priorità gli iscritti all’APS Campo Pianelli, partner del progetto. Il primo modulo del percorso prevede una serie di 3 incontri ed alcune uscite sul territorio, ma si svilupperà attraverso un programma più articolato con successive giornate di formazione che saranno comunicate ai partecipanti.

Spiega l’Assessore al turismo Chiara Borghi: “Sul nostro territorio un fondamentale elemento di attrazione è la Pietra di Bismantova, ma vi sono molti altri elementi geologici e storico-archeologici ancora poco conosciuti legati alla Pietra, alla sua storia geologica e di fruizione antropica fin dalla preistoria. Da qui è nata la realizzazione del parco archeologico presso la necropoli di Campo Pianelli (età del bronzo finale 12-10 sec AC) alle pendici della Pietra, con la ricostruzione delle sepolture, delle urne e dei corredi rinvenuti. Il percorso formativo si propone di formare dieci giovani, da impegnare nella futura gestione delle attività turistico – escursionistiche e didattiche nell’area di Campo Pianelli”.

Il primo modulo della formazione si articolerà in 3 incontri che si svolgeranno in presenza nel rispetto delle normative anti Covid 19: docente sarà l’archeologo Iames Tirabassi. Sono previste anche escursioni a Campo Pianelli e su tutti i siti archeologici della Pietra di Bismantova con soste anche sulle principali emergenze geologiche e speleologiche.

La domanda di partecipazione al corso dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 30 aprile via mail a promozione@comune.castelnovo-nemonti.re.it. Alla scadenza del termine di partecipazione sarà data comunicazione di conferma dell’accoglimento della domanda di iscrizione. La partecipazione al corso è gratuita.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione del Territorio, Sport e Turismo, mail promozione@comune.castelnovo-nemonti.re.it, tel. 0522 610249.