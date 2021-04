Ieri si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra. Sabato 24 aprile Fondazione Golinelli propone “Earth Day”, giornata di laboratori gratuiti in presenza a Opificio Golinelli rivolti ai più giovani (dai 6 ai 13 anni) sulle discipline scientifiche. Le attività, gratuite grazie al programma filantropico Marino punto Centouno, si svolgeranno in sicurezza nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali.

Nello spirito di questa manifestazione internazionale, è importante sensibilizzare i più giovani sulla necessità di preservare e rinnovare gli equilibri ecologici minacciati, dai quali dipende tutta la vita sul pianeta. Si propone negli spazi della Fondazione una giornata di attività ludiche e interattive dedicate alle scienze naturali e alle tematiche ambientali. I partecipanti, grazie a strumentazioni e kit di laboratorio, vivranno in prima persona un’esperienza di approfondimento scientifico, per iniziare a sentirsi protagonisti di un cambiamento orientato al benessere e alla salvaguardia del Pianeta.

Posti ancora disponibili per Digital Diorama, laboratorio per ragazzi (dagli 11 ai 13 anni) che, accompagnati da tutor esperti, realizzeranno e programmeranno un diorama digitale, grazie all’utilizzo del linguaggio di programmazione Scratch. Il laboratorio si svolgerà dalle 11.15 alle 12.30 e in replica dalle 16.15 alle 17.30.

Tutti gli eventi dell’iniziativa sono programmati presso l’Opificio Golinelli in Via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna.

La prenotazione è obbligatoria compilando il form dedicato sul sito fondazionegolinelli.it dove si troveranno anche tutte le informazioni sul programma completo.