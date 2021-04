Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura in zona “Polveriera” per contrastare efficacemente il degrado urbano derivante da segnalata attività di spaccio, personale della Squadra Mobile ha proceduto ad una perquisizione d’iniziativa in uno stabile sito nei pressi dello stadio Mirabello, dove un cittadino marocchino è stato sorpreso detenere 4 grammi di cocaina, confezionata in due involucri, la somma in contanti di 4.300 euro, due bilancini e materiale vario per il confezionamento. L’uomo è stato deferito Autorità in stato di liberta per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’attività svolta si prefigge di restituire ai residenti la vivibilità del quartiere. L’intensificazione dei servizi nell’area citata è volta a contrastare e reprimere, anche al minuto, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.