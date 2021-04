Maranello celebra il 25 aprile, 76° anniversario della liberazione dal nazifascismo, con una cerimonia che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, prevede la partecipazione delle sole autorità. Le immagini della commemorazione saranno comunque pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Maranello, e sul sito Internet dell’amministrazione comunale sarà disponibile il discorso del sindaco Luigi Zironi, nella giornata di domenica 25 aprile.

Questo il programma della cerimonia: alle ore 11.15 ritrovo in Piazza Amendola delle sole autorità: Luigi Zironi, sindaco di Maranello; Giordano Zini (Anpi); Alfonso Mosca (Alpini). Alle ore 11.30 alzabandiera, deposizione della corona al monumento della Resistenza in Piazza Amendola. A seguire partenza per la deposizione delle corone e dei fiori presso il Monumento ai Caduti del Parco dei Nonni (RSA Stradi), il Monumento ai Caduti di Torre Maina, il Cippo di San Venanzio, il Cippo di Maranello (Piazzetta Nelson Mandela), il Cippo di Torre Maina.