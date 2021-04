La Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato lo scorso 15 aprile il progetto per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo di San Biagio, ubicato a margine di via 1° Maggio, interrando la linea elettrica Enel di 15mila volt che gira sul campo di gioco. Il costo complessivo dell’intervento è di 52 mila euro. «Campo e spogliatoi di San Biagio erano di fatto inutilizzati a causa della linea elettrica in aerea, posta in corrispondenza del campo di gioco – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Bocchi – l’intervento del Comune porterà sottotraccia la linea Enel e permetterà finalmente alla frazione la fruizione di un impianto sportivo che ha le misure regolari per ospitare campionati di calcio giovanili e amatoriali».



