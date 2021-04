A Sassuolo, lungo la strada provinciale 19 di Castelvecchio, in corrispondenza del ponte Pescale, partirà mercoledì 21 aprile, un intervento di sistemazione della sede stradale a conclusione di lavori sulle condotte idriche ad uso acquedotto che attraversano il manufatto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che saranno realizzati dalla ditta Frantoio Fondovalle di Casona di Marano, sarà istituito un senso unico alternato fino alla fine dei lavori.

Per garantire il minor disagio possibile alla circolazione stradale, il senso unico alternato riguarderà le aree nelle immediate vicinanze delle lavorazioni e si sposterà in base all’avanzamento dei lavori.