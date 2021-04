Mercoledì 21 aprile verrà celebrato il 76esimo anniversario della Liberazione di Nonantola dal nazifascismo. Le circostanze, di emergenza sanitaria, impediranno di svolgere il tradizionale corteo e i numerosi eventi culturali collaterali, che venivano organizzati dal Comune assieme al Comitato per la Memoria. La cerimonia, in forma riservata alle Autorità, si terrà nella mattinata, con la deposizione delle corone ai Monumenti e ai cippi dei Caduti. Non mancheranno però alcune iniziative, nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione del Coronavisus.

Iniziative

“La Costituzione, ancora oggi attuale e necessaria”: Nonantola ospiterà negli spazi pubblici del centro e di piazza Liberazione una mostra realizzata da Anpi locale (dieci totem tematici) dedicati ad alcuni articoli della Costituzione connessi a temi di grande attualità, a figure di uomini e donne protagonisti della lotta di Liberazione e dell’impegno antifascista. La mostra, a cura della sezione Anpi di Nonantola , ha il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

La Torre dei Modenesi, uno dei luoghi simbolo della Resistenza a Nonantola per le ben note vicende di Eliseo Zoboli, sarà illuminata da un tricolore, su cui saranno riportate le parole “Libertà, Lavoro, Democrazia”, per celebrare la Liberazione, la Festa dei Lavoratori e la Festa della Repubblica.

Ancora oggi infatti la Festa della Liberazione deve costituire un incoraggiamento all’impegno per il superamento di diseguaglianze, la difesa dei diritti di donne e uomini e alla speranza, invitando ad un momento di riflessione.

Per questa ricorrenza, infine, la biblioteca comunale attiverà un permalink per una bibliografia tematica, a cui accedere (https://kids.bibliomo.it/SebinaOpac/list/25-aprile-ragazzi/527521216369).