Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il quinto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La prima sessione aveva visto Leclerc ottenere il quarto tempo, mentre Sainz aveva centrato il sesto miglior riscontro.

58 giri. I due piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow hanno iniziato la seconda sessione su gomma Medium prima di passare alla mescola Soft per la simulazione di qualifica. In quella fase Carlos e Charles hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sul tempo di 1’15”834, mentre il monegasco ha ottenuto 1’16”371 anche se in precedenza aveva fatto segnare 1’15”367, riscontro cancellato per superamento dei limiti della pista alla Piratella. Nel finale entrambi i piloti hanno effettuato prove in configurazione gara. In totale Carlos ha completato 30 tornate, mentre Charles è uscito di pista alla seconda curva della Rivazza andando ad appoggiarsi alle barriere e danneggiando così la sospensione anteriore destra quando aveva completato 28 giri.

Programma. Domani le qualifiche sono in programma alle 14, precedute alle 11 dall’ultima sessione di prove libere. Il Gran Premio domenica prenderà il via alle 15.