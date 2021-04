Ieri sera verso le 19, i carabinieri della stazione di Modena hanno tratto in arresto un 36enne cittadino nigeriano, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è scattato a seguito di violazioni della precedente di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, documentate dai Carabinieri, cui la persona era sottoposta per i reati di violenza sessuale e rapina aggravata commessi a Modena il 17 dicembre 2019.



