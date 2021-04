In questi giorni Sassuolo vive il lutto per la morte di alcuni cittadini che hanno segnato particolarmente la vita della nostra comunità, e hanno contribuito a far crescere e a migliorare la vita dei loro concittadini.

Paolo Bicceri, instancabile e inflessibile allenatore di tanti ragazzi, ai quali ha insegnato disciplina e amore per lo sport, e Letizia Gandolfi, con la sua dedizione agli altri, rappresentano quel volto positivo di una città capace di offrire opportunità e sostegno. Sassuolo li ricorda con riconoscenza, come ricorda tanti altri che in questi giorni ci hanno lasciato, ma che non vogliamo dimenticare.

(Partito Democratico Sassuolo)