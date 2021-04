Derby casalingo per la Pallacanestro Scandiano in B femminile. Reduce dal primo, storico successo in categoria conquistato nel recupero di martedì sera contro il Tigers Parma Basket Academy, la formazione di coach Piatti scende in campo alle 21 (venerdì 16/4) sul parquet del PalaRegnani per il match contro la Chemco Puianello. La sfida d’andata vide il successo matildico col punteggio di 65-56 dopo un ottimo avvio scandianese, Fedolfi e compagne proveranno nuovamente a mettere in difficoltà le quotate avversarie. Dirigono l’incontro De Santis e Pongiluppi di Modena, prevista la diretta sui canali Facebook, Twich e Youtube della Pallacanestro Scandiano.

Niente derby, invece, per la C Silver maschile. Alle 18 di sabato sarebbe dovuta andare in scena la sfida tutta reggiana del girone tra l’Emil Gas di coach Baroni e la Pallacanestro Correggio, ma quest’ultima ha dovuto purtroppo fare i conti col Covid e la Pallacanestro Scandiano ha accettato di buon grado la richiesta di rinvio avversaria. Astolfi e compagni dovrebbero tornare in campo, salvo ulteriori imprevisti, il 24 aprile per la prima del girone di ritorno contro l’Atletico Basket.