Le principali Società Calcistiche presenti nel Distretto hanno aderito al Lions Day donando le divise dei loro calciatori, che saranno vendute tramite un’asta online, a partire dalle ore 15 di domenica 18 aprile. Un importante contributo arriva dal Sassuolo Calcio e dai suoi giocatori in sostegno al progetto.

Lions Day è la giornata in cui i Lions “scendono in piazza” per far conoscere alla cittadinanza i principi, i valori ed il servizio.

La pandemia in corso impedisce di organizzare eventi in presenza ma lo scopo sarà raggiunto entrando nelle case delle persone attraverso la diretta Facebook.

Il Lions Day quest’anno avrà anche un service comune a tutto il Distretto: la lotta contro la fame. E’ stato lanciata una raccolta fondi che permetterà di acquistare delle tessere prepagate per l’acquisto di beni alimentari che saranno distribuite alle tante famiglie che sono in difficoltà economica presenti su tutto il territorio.

La campagna di fundraising (https://buonacausa.org/cause/lionsday-distretto-108tb) durerà fino a lunedì 3 maggio

Lo Spezia Calcio, Parma Calcio 1913, Unione Sportiva Sassuolo Calcio e SPAL aderiscono al Lions Day per supportare il service in favore della lotta contro la fame.