I Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento hanno avviato le indagini per risalire al proprietario di una pistola semiautomatica marca Beretta, serie 70, calibro 22LR, con i colpi inseriti nel caricatore monofilare e in perfette condizioni d’uso, rinvenuta nella cappa di aspirazione della cucina di un appartamento destinato a contratti di locazione a uso transitorio.

La scoperta è stata fatta casualmente da una signora addetta alle pulizie che era stata incaricata dal proprietario di sanificare il locale, in previsione di rimetterlo in affitto. La pistola semiautomatica marca Beretta, serie 70, calibro 22LR, divenne nota ai media italiani tra gli anni ‘60 e ‘80 perché utilizzata in diversi delitti. Sequestrata dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento, l’arma sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma.