Ieri poco dopo le 23:00, i carabinieri della tenenza di Scandiano, allertati dai Vigili del Fuoco che stavano operando sul posto con squadra da Reggio Emilia, Sant’Ilario e Sassuolo con 2 autoscale e 2 botti, sono intervenuti in via Goti a Ventoso di Scandiano dove, per cause ancora all’esatto vaglio ma riconducibili al probabile malfunzionamento della canna fumaria, si era sviluppato un incendio che ha interessato la mansarda e 100 mq di tetto in legno di un appartamento in un immobile composto da quattro unità. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno causato danni in corso di quantificazione. L’appartamento, abitato da un nucleo familiare composto da 5 persone, è stato dichiarato inagibile.



