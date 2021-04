I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio hanno denunciato un 54enne italiano per lesioni personali colpose. E’ successo durante un’indagine che i militari avevano avviato per ricostruire quanto accaduto all’interno di un bar dove un cane aveva morso all’orecchio una cliente che uscendo dal locale le aveva fatto un complimento del tipo “Ma che bel musetto!”

Gravemente ferita all’organo, la malcapitata raccoglieva il lobo da terra che il cane le aveva staccato e correva al Pronto Soccorso per farselo riattaccare. Visitata dai sanitari, la donna riceveva 27 giorni di prognosi. Come da prassi, l’animale, un cane di razza “Border Collie”, è stato visitato dal personale del “Servizio Veterinario dell’Azienda USL”, mentre il padrone è stato invitato a prestare più attenzione e a procurarsi una museruola per il suo affezionatissimo amico a quattro zampe, per evitare che possa ferire altre persone.

(immagine di repertorio)